توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

أ أ

اعتبر مختصون، أن الرد الإيراني على دولة الاحتلال من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط غداً الإثنين.

وأشار المختصون إلى أن تسجيل المزيد من المكاسب قد يعتمد على كيفية اختيار الاحتلال والغرب الرد على طهران.



ارتفاع اسعار النفط:



ارتفاع منطقي:



وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل الأسبوع الماضي، وأسهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى 92.18 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.وارتفع سعر النفط عند التسوية يوم الجمعة 71 سنتًا إلى 90.45 دولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتًا إلى 85.66 دولار. والتداول متوقف اليوم الأحد.وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم للسمسرة في النفط: "من المنطقي فقط توقع أسعار أقوى عند استئناف التداول، لكن ليس هناك أي تأثير على الإنتاج حتى الآن، كما قالت إيران إن الأمر يمكن اعتباره منتهيًا".وأضاف: "مهما كان رد الفعل الأولي للسوق شرسًا ومؤلمًا، فإن الارتفاع قد يكون قصير الأجل ما لم تتعطل الإمدادات من المنطقة بشكل ملموس".