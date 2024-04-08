الإثنين، 29 رمضان 1445 ، 08 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار النفط تهبط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

أسعار النفط
أسعار النفط تهبط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط.اضافة اعلان
يأتي ذلك بعد أن سحبت دولة الاحتلال مزيدًا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.

تحرك أسعار النفط


انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.55 بالمئة إلى 89.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 2253 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 88.78 دولار.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.60 دولار للبرميل، منخفضًا 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 84.69 دولار.

 

انحسار التوتر في الشرق الأوسط

وأرسلت دولة الاحتلال وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.
وقال وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت الأحد "إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران"، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من إبريل.
ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.
وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها الجمعة إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.

اقرأ أيضا

مجددًا.. الذهب يرتفع ويقترب من تسجيل ثالث صعود عالمي في أسبوع

دعم قطاع البن بـ 61 مليون ريال واستهدف إنتاج 7 آلاف طن سنويا في هذا الموعد

أسعار العملات في السعودية اليوم الخميس 4 إبريل.. الإسترليني بـ 4.7 ريال

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 4 إبريل.. عيار 22 يسجل 251 ريالاً

2300 دولار.. الذهب يرتفع لأعلى مستوى بعد تصريحات الفيدرالي

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ارتفاع أسعار النفط 10:48 ص الخميس، 04 أبريل 2024

أسعار النفط تلامس 90 دولارًا وسط مؤشرات النمو الاقتصادي بأمريكا

اسعار النفط 11:07 ص الأربعاء، 03 أبريل 2024

أسعار النفط تواصل مكاسبها مع اشتداد مخاطر المعروض الجيوسياسية

أسعار النفط 1:52 م الثلاثاء، 02 أبريل 2024

ارتفاع أسعار النفط بفضل بيانات التصنيع المتفائلة في الصين وأمريكا

ارتفاع اسعار النفط 10:50 ص الإثنين، 01 أبريل 2024

صعود أسعار النفط مع مراهنة المستثمرين على قلة الإمدادات