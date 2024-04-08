أسعار النفط تهبط مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط

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تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، مع انحسار التوتر في الشرق الأوسط.

يأتي ذلك بعد أن سحبت دولة الاحتلال مزيدًا من جنودها من جنوب قطاع غزة وتعهدت بإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ستة أشهر.





تحرك أسعار النفط





انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.4 دولار بما يعادل 1.55 بالمئة إلى 89.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 2253 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوى في الجلسة عند 88.78 دولار.وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.60 دولار للبرميل، منخفضًا 1.31 دولار، أو ما يعادل 1.5 بالمئة، بعد أن نزل إلى مستوى منخفض بلغ 84.69 دولار.

انحسار التوتر في الشرق الأوسط



وأرسلت دولة الاحتلال وحماس وفدين إلى مصر لإجراء محادثات جديدة بشأن وقف محتمل لإطلاق النار قبل عطلة العيد، مما خفف التوتر في الشرق الأوسط والذي دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات.وقال وزير الدفاع الصهيوني يوآف جالانت الأحد "إن إسرائيل مستعدة للتعامل مع أي سيناريو قد ينشأ مع إيران"، بعد أن هددت طهران بالرد على مقتل قادة عسكريين إيرانيين في الأول من إبريل.ورفعت السعودية، أكبر مصدر في العالم، أسعار البيع الرسمية لجميع درجات الخام إلى آسيا تماشيا مع التوقعات.وقالت شركة بيكر هيوز وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم في تقريرها الجمعة إن منصات النفط الأمريكية ارتفعت بمقدار منصتين إلى 508 منصات الأسبوع الماضي، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار 2 إلى 110، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.