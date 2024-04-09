لهذا السبب.. أسعار الذهب تبلغ مستويات قياسية جديدة

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ارتفعت عقود الذهب الفورية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بمشتريات قوية من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.



العقود الفورية للذهب:



أسباب ارتفاع أسعار الذهب:



أسعار الذهب في المملكة:



وصعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 2357.44 دولار للأونصة، وقبل ذلك من التداولات سجلت العقود مستوى قياسيا عند 2365.09 دولار للأونصة.فيما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.15% إلى 2378 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وعن أسباب الارتفاع، قال كبير محللي السوق في "كيه سي إم" للتجارة تيم ووترر إن "الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل ارتفاعه في ظل إقبال البنوك المركزية على شرائه وبسبب المضاربة".وفي المملكة، سجل الذهب عيار 24 سعر 276.18 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.16 ريال، أمس الإثنين.أسعار الذهب عيار 21سجل الذهب عيار 21 سعر 241.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.14 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.10 ريال.أسعار الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 276.18 ريالالذهب عيار 22 253.16 ريالالذهب عيار 21 241.66 ريالالذهب عيار 18 207.14 ريالالذهب عيار 14 161.10 ريالالذهب عيار 12 138.09 ريالأسعار أوقية الذهب 8,589 ريالأسعار جنيه الذهب 1,933 ريالأسعار كيلو الذهب 276,177 ريال