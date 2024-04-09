لهذا السبب.. أسعار الذهب تبلغ مستويات قياسية جديدة

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ارتفعت عقود
الذهب الفورية، في تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد، مدعومة بمشتريات
قوية من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار.
العقود الفورية
للذهب:وصعدت العقود
الفورية للذهب بنسبة 0.79% إلى 2357.44 دولار للأونصة، وقبل ذلك من التداولات سجلت
العقود مستوى قياسيا عند 2365.09 دولار للأونصة.
فيما ارتفعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 1.15% إلى 2378 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
أسباب ارتفاع أسعار الذهب:وعن أسباب
الارتفاع، قال كبير محللي السوق في "كيه سي إم" للتجارة تيم ووترر إن
"الذهب هو الأصل المفضل في الأسواق المالية، ويواصل ارتفاعه في ظل إقبال
البنوك المركزية على شرائه وبسبب المضاربة".
أسعار الذهب في المملكة:وفي المملكة، سجل الذهب عيار 24 سعر 276.18 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.16 ريال، أمس الإثنين.
أسعار الذهب عيار 21
سجل الذهب عيار 21 سعر 241.66 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.14 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.10 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار 24 276.18 ريال
الذهب عيار 22 253.16 ريال
الذهب عيار 21 241.66 ريال
الذهب عيار 18 207.14 ريال
الذهب عيار 14 161.10 ريال
الذهب عيار 12 138.09 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,589 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,933 ريال
أسعار كيلو الذهب 276,177 ريال