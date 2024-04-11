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أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في 6 أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط

أسعار النفط
استقرار أسعار النفط
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استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت دولارًا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.اضافة اعلان
وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ارتفاع أسعار النفط

وبحلول الساعة 0850 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 90.75 دولار للبرميل.
في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتًا أو 0.3 بالمئة إلى 86.46 دولار للبرميل.

التوتر في الشرق الأوسط

وتترقب منطقة الشرق الأوسط انتقامًا إيرانيًا محتملاً في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت دولة الاحتلال وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن حربهما المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.
وقال يب جون رونغ من آي.جي "لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول".
وأضاف مشيرًا إلى أسعار الفائدة الأمريكية "يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر".
وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.
والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو، أن سبتمبر هو التوقيت الأكثر احتمالاً لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.
ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضًا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق من يوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة.

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