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بـ 44.2 مليار ريال.. خُمس واردات المملكة من الصين

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الصادرات والواردات
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بعد أن بلغت قيمة واردات الصين للمملكة 44.2 مليار ريال وبنسبة نمو سنوي بلغت 4.6%، تواصل الواردات الصينية للمملكة نموها وتصدرها كأعلى دولة في قيمة الواردات.اضافة اعلان

خُمس واردات المملكة من الصين

ووفق "الوطن"، فقد أظهرت بيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء أن الواردات الصينية تعادل واردات 3 دول من أكبر الدول الموردة للمملكة وهي:
1 - الولايات المتحدة الأمريكية، التي تبلغ قيمة وارداتها 19.3 مليار ريال.
2 - الإمارات التي تبلغ قيمة وارداتها 14.3 مليار ريال.
3 - الهند التي تبلغ قيمة وارداتها 10.9 مليارات ريال، وتمثل نسبة الواردات الصينية من إجمالي واردات المملكة 22%.

ارتفاع النمو السنوي للمملكة

كما سجلت الواردات للمملكة نموًا سنويًا بنسبة 2.8% مرتفعة من 195.9 مليار ريال إلى 201.4 مليار ريال خلال الربعين الرابع 2022 وحتى الربع الرابع 2023.
 أما على المستوى الربعي فقد انخفضت الواردات بنسبة 1% بين الربعين الثالث والرابع 2023 منخفضة من 203.2 مليارات ريال إلى 201.4 مليار ريال.

انخفاض الواردات من ألمانيا واليابان ومصر

في الوقت نفسه، سجلت عدد من أكبر الدول الموردة للمملكة انخفاضًا؛ حيث انخفضت الواردات الألمانية بنسبة 4.8% منخفضة من 8.6 مليارات ريال إلى 8.2 مليارات ريال.
 في حين انخفضت واردات اليابان بنسبة 2.6% منخفضة من 7.8 مليارات ريال إلى 7.6 مليارات ريال، كما انخفضت الواردات المصرية بنسبة 9.3% منخفضة من 6.2 مليارات ريال إلى 5.6 مليارات ريال.

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