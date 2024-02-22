مخاوف نقص الإمدادات تدعم مكاسب أسعار النفط

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ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس، وأبقت على المكاسب التي سجلتها في الجلسة السابقة والتي جاءت وسط مؤشرات على نقص الإمدادات.





تحرك أسعار النفط



توقعات قوية للطلب على النفط



صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتًا إلى 78.08 دولار للبرميل لشهر أقرب استحقاق. بحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، وارتفع السعر لعقد مايو 14 سنتًا إلى 77.45 دولار للبرميل.وزاد خام برنت تسليم إبريل 14 سنتًا إلى 83.17 دولار للبرميل، في حين أضافت عقود مايو 13 سنتًا لترتفع إلى 82.24 دولار للبرميل.وكتب محللو إيه.إن.زد في مذكرة "اتسعت علاوة الأسعار الفورية مقارنة بالعقود الآجلة القريبة خلال الأسابيع الماضية، مما يشير إلى توقعات قوية للطلب على المدى القريب".وارتفعت أسعار النفط بواحد بالمئة الأربعاء، وسجلت عقود النفط المرتبطة بالتسليم على المدى القريب أعلى علاوة لها منذ أشهر.ويدعم إعادة تشغيل مصافٍ في الولايات المتحدة الطلب، بعد أن أدت سلسلة من التوقفات في وقت سابق إلى خفض معدلات تشغيل المصافي الأمريكية إلى أدنى مستوى في عامين.ومن المقرر أن تصدر بيانات رسمية من إدارة معلومات الطاقة في الساعة 1600 بتوقيت جرينتش، الخميس، متأخرة بيوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.