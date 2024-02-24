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أسعار النفط تتراجع وسط إشارات أساسية متباينة

أسعار النفط 9
أسعار النفط تتراجع
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انخفضت أسعار النفط إذ دفع غياب محركات جديدة بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، كما تسارعت عمليات البيع بعد الانخفاض دون مستوى فني رئيس.اضافة اعلان

تراجع أسعار النفط

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط قرابة 3% لينهي التعاملات دون 77 دولاراً للبرميل، دون متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم، ومسجلاً أدنى إغلاق منذ 8 فبراير.
تشير الفواصل الزمنية إلى سوق أكثر قوة، وزادت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع، لكن العديد من المحللين ما زالوا يتوقعون فائضاً عالمياً هذا العام.
ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مرتفعاً بنحو 7% هذا العام.
يبدو أن حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا لا تتضمن قيوداً كبيرة تتعلق بالطاقة، كما أشارت تقارير إعلامية إلى أن دولة الاحتلال سترسل مفاوضين لمحادثات الهدنة في باريس يوم الجمعة.
قالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة لدى "سي آي بي سي برايفت ويلث" (CIBC Private Wealth): "خلو العقوبات من القيود المرتبطة بالطاقة، فضلاً عن محادثات الهدنة خلال عطلة نهاية الأسبوع دفعت البعض إلى سحب أموالهم من النفط".

تحركات أسعار النفط


تحركت أسعار النفط عرضياً بين العوامل الصعودية الناتجة عن خفض "أوبك+" الإنتاج، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وعلى الجانب الآخر، المخاوف السلبية المتعلقة ضعف الاستهلاك في الصين، أكبر مستورد.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الحالي إن سوق النفط العالمية قد تظل تحقق فائضاً طوال العام.

التغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط

قال مايكل تران، المحلل لدى "آر بي سي كابيتال ماركتس" (RBC Capital Markets) في مذكرة: "الطلب القوي على النفط، إلى جانب بيانات الاقتصاد الكلي الصينية الضعيفة كانت هي السائدة.. وحتى الآن، فالإشارات الأساسية مختلطة".
من جهة أخرى، زادت الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر من قبل مليشيا الحوثيين من علاوة المخاطر على عقود النفط الآجلة.
وتستعد الجماعة ومؤيدوها الإيرانيون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وحلفائها حول الممر المائي، بغض النظر عن كيفية سير الحرب بين دولة الاحتلال وحماس.
وفي حين ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال مرتفعة للأسبوع الرابع.
كما صعدت المخزونات في كوشينغ بولاية أوكلاهوما، نقطة تسليم عقود غرب تكساس الآجلة، لكنها ظلت أقل من المتوسطات الموسمية.

أسعار النفط

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم إبريل 2.7% ليصل في التسوية إلى 76.49 دولار للبرميل.
وتراجع سعر مزيج برنت تسوية إبريل 2.5% إلى 81.62 دولار للبرميل.

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