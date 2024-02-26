الإثنين، 16 شعبان 1445 ، 26 فبراير 2024

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النفط يواصل خسائره مع تضاؤل آمال خفض الفائدة قريبًا

ارتفاع أسعار النفط
النفط يواصل خسائره
أ أ
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تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة.
وكان النفط قد أنهى الأسبوع منخفضًا بنسبة تتراوح من اثنين إلى ثلاثة بالمئة وسط مخاوف في السوق من أن التضخم الأعلى من المتوقع قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.اضافة اعلان

أسعار النفط الخام

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتًا إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0121 بتوقيت جرينتش. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتًا إلى 76.16 دولار.
وقال محللون من بنك إيه.إن.زد في مذكرة "انخفضت أسعار النفط الخام بسبب عدم وجود محفزات جديدة.
ووقع النفط بين عوامل صعودية مثل انخفاض إنتاج أوبك، وبين ارتفاع المخاطر الجيوسياسية، والمخاوف السلبية بشأن ضعف الطلب في الصين".
وفي حين تواصل مليشيا الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر فإن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس لم تقيد بشكل كبير إمدادات النفط.

خفض أسعار الفائدة الأمريكية

استند الانخفاض الصباحي إلى خسائر الأسبوع الماضي، عندما انخفض خام برنت حوالي 2% وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من 3% بفعل مؤشرات على أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية قد يجري تأجيله لمدة شهرين بسبب ارتفاع التضخم.
ويتوقع محللو إيه.إن.زد أن تبدأ مخزونات النفط في الانخفاض في الأسابيع المقبلة مع استئناف العمل في المصافي عقب خضوعها للصيانة وهو ما قد يقدم بعض الدعم للأسعار.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي إن مخزونات الخام زادت 3.5 مليون برميل إلى 442.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فبراير.
وكانت توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى زيادة قدرها 3.9 مليون برميل.

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