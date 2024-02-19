السلامة: هذه أبرز الانتهاكات في الملكية الفكرية بالمملكة

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تتعلق الملكية الفكرية بالبراءات، وحق المؤلف، والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف بابتكارهم أو اختراعهم أو فائدة مالية نظيرها.

وفي هذا الإطار، تعمل جمعية حماية الملكية الفكرية من خلال أنشطتها المتنوعة لأن تكون المقصد الأول في كل ما يتعلق بالملكية الفكرية من تدريب وتأهيل وتقديم خدمات مختلفة واستشارات وتوجيه وإرشاد ورفع مستوى الوعي وإسهامات مجتمعية وتطوعية فاعلة وشراكات وطنية ودولية.





أبرز الانتهاكات في الملكية الفكرية بالمملكة



وكشف محمد السلامة، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية الملكية الفكرية، عن أبرز الانتهاكات في الملكية الفكرية بالمملكة.وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية" لدى سؤاله بهذا الخصوص: "غالبًا في العلامات التجارية بالمحاكم، وهذا مهم للاقتصاد، وأعتقد أن هناك تصديًا لهذه المخالفات بقوة".وأضاف: "نحن مقبلون على مرحلة من افتتاح مكاتب للشركات الإقليمية بالمملكة، ويجب أن نكون عونًا لمثل هذه الشركات".وتابع: "الجانب الآخر، نحن مقبلون على الإكسبو.. يجب أن تكون النقاشات بخصوص تعزيز الجانب القانوني، وهو توطيد للمعرفة ودعم للشركات القادمة للمملكة".