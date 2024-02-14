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ميزانية 2023: 47 مليار ريال ارتفاع الإيرادات غير النفطية

وزارة المالية - الاصول العقارية
وزارة المالية
أ أ
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كشفت وزارة المالية الأرقام الفعلية لميزانية الدولة للعام الماضي 2023، إذ أظهرت الأرقام ارتفاع الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 457.73 مليار ريال، بزيادة نسبتها 11.4% عن إيرادات عام 2022.اضافة اعلان
لترتفع الإيرادات غير النفطية بما يعادل 46.84 مليار ريال، وتستحوذ على 37.76% من الإيرادات الكلية.

الإيرادات النفطية تسجل تراجعا:

وسجلت الإيرادات النفطية تراجعا في العام الماضي بنسبة 11.95%، لتصل قيمة الإيرادات النفطية العام الماضي 2023 إلى 754.56 مليار ريال، أما إيرادات عام 2022 فبلغت نحو 857.27 مليار ريال.

أوضحت وزارة المالية أن نتائج ميزانية العام الماضي الفعلية شهدت ارتفاعا في المصروفات بنسبة 16.09% عن المصروفات المقدّرة، لتبلغ مصروفات العام الماضي 1.29 تريليون ريال.
فيما كانت المصروفات المقدرة تبلغ نحو 1.11 تريليون ريال، أما الإيرادات فقد ارتفعت بنسبة 7.28% لتصل إلى 1.21 تريليون ريال، بدلا من 1.13 تريليون ريال التي كانت مقدرة سابقا، فيما شهدت ميزانية العام الماضي عجزا بقيمة 80.95 مليار ريال.

الضرائب على السلع والخدمات:

وكشفت الوزارة أن الضرائب على السلع والخدمات التي تشمل (ضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية، والمقابل المالي على الوافدين) قد بلغت 262.48 مليار ريال، بزيادة نسبتها 4.38% عن عام 2022.

وبينت الوزارة أن إجمالي التمويلات خلال العام الماضي بلغت نحو 80.95 مليار ريال، منها 20.95 مليار ريال كتمويل من الدين الداخلي، أما التمويل من الدين الخارجي فبلغت نحو 60 مليار ريال.


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