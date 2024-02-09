عاجل.. بشرى من الوطنية للإسكان بخصوص المشاريع السكنية في هذه الضاحية

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كشفت الشركة الوطنية للإسكان "NHC"، عن اكتمال حجوزات المرحلة الأولى في مشروع "مرسية زون 4"، الواقع في ضاحية خزام، خلال 30 دقيقة من إطلاقه.

جاء ذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وبلغت المبيعات ما يقارب نصف مليار ريال، مما يعكس الاهتمام الكبير بمشاريع الوطنية للإسكان؛ كونها الوجهة الأولى للباحثين عن سكن بجودة حياة عالية.





البيع دون اشتراط الدعم السكني



ضاحية خزام



بيع أكثر من 95% من الوحدات السكنية



وأتاحت "الوطنية للإسكان" البيع لجميع شرائح المجتمع دون اشتراطٍ للدعم السكني، مما أدى إلى اكتمال الحجوزات في وقت قياسي جدًا، ما يعكس إمكانيات الشركة في تطوير ضواحٍ متميزة، واهتمامها بكامل تفاصيل ومراحل المشاريع العمرانية.بالإضافة إلى تميّز هذه المشاريع بمقومات جودة الحياة ليجد فيها السكّان جميع المتطلبات الأساسية والأنشطة بأسلوب مبتكر.وتتميز الوجهة الجديدة بموقعها الإستراتيجي في قلب الضاحية وتحديدًا بمحاذاة "خزام مول"، حيث تتمتع بمقومات عالية من الجودة والاستدامة وستضم في جانبها الشرقي مدرسة عالمية، ومسجد وعيادة صحية وحضانة أطفال، وبقية المرافق الخدمية الأخرى المتوفّرة في المركز المجتمعي وسط المشروع، إلى جانب المسطحات الخضراء التي ستًضفي الحيوية والنقاء.وتقدم "ضاحية خزام" تجربة استثنائية لساكنيها، كما تتميز بتنوع الفرص التي توفرها في المجال السكني أو الاستثماري، وتتسم بيئتها بمزايا فريدة تسهم في الارتقاء بمفاهيم جودة الحياة.وتُقدم نموذجاً للتخطيط الحضري الذي يدعم الأنسنة وتكامل الخدمات والمرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والتجارية والاجتماعية والرياضية، لتخلق بها نظام حياة متكامل يتيح لجميع الساكنين الاستمتاع بها وقضاء أوقات رائعة بالقرب من مساكنهم.الجدير بالذكر، أن نسبة مبيعات الوحدات السكنية في ضاحية خزام تجاوزت 95% من مجمل الوحدات السكنية المطروحة بقيمة تخطت 15 مليار ريال.وكشفت الأرقام الرسمية عن بيع أكثر من 19 ألف وحدة سكنية في 23 مشروعاً سكنياً في الضاحية التي تبلغ مساحتها 30 مليون متر مربع.وتقدم الشركة الوطنية للإسكان من خلال ضواحيها خيارات سكنية متنوعة في وجهات عمرانية متكاملة تجعل رفاهية الأفراد والأسر في مقدمة أولوياتها، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.