استثمارات بـ 600 مليون ريال بالطائف بين "مدر" و"بلوم"

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قال محمد المالكي ، الرئيس التنفيذي لشركة "مدر" للاستثمار، إنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "بلوم" للاستثمار بقيمة 600 مليون ريال. اضافة اعلان





صندوق استثمار:



مشروع آخر في الطائف:





عقود استثمارية



مشروعات واعدة



وأوضح المالكي أن الهدف من المشروع هو إنشاء صندوق استثمار لتطوير مشروع مطل الهدا، مضيفا: "سبق وتوقيع اتفاقية في معرض "سيتي سيكيب" مع أمانة الطائف لتطوير الشارع المؤدي للمشروع".وكشف عن وجود مشروع آخر في الطائف مقام على مساحة تتجاوز 250 ألف متر مربع وهناك العديد من المكونات المختلفة والمتنوعة.وتابع:"سيكون هناك مساحات خضراء للمشي والتنزه وهناك مكونات فندقية واستثمارية".في وقت سابق، شهد منتدى الطائف للاستثمار، مراسم توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية لمشروعات بمحافظة الطائف، بين عدد من الشركات السعودية وشركات صينية وكورية، بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال.وتضمنت العقود الاستثمارية ‏إنشاء مدينة الخيال العلمي للفضاء ( mars war) بقيمة 5 مليارات ريال في المرحلة الأولى قد يصل في مرحلته النهائية لأكثر من 20 مليار ريال، وهو مشروع سياحي سيقام على أرض جامعة الطائف مع مجموعة بكين للتقنية التي تضم جامعة وشركات حكومية وإعلانية صينية، لبناء مدينة متكاملة مستوحاة من الفضاء وخاصة كوكب المريخ.واشتملت العقود على إنشاء مركز معلومات للطوارئ مع شركة "تشاينا موبايل" الصينية بقيمة 2 مليار ريال، ليدعم مركز الشركة المزمع إنشاءه بمحافظة جدة، وكذلك إنشاء مشروع المادة الإضافية للبلاستيك بقيمة 600 مليون ريال، وهي مادة تضاف على صناعة البلاستيك في المملكة ليكون تحول المواد البلاستيكية بعد الاستخدام خلال 12 شهراً، إضافة إلى مشروع بناء خمسة منتجعات سياحية "خمسة نجوم " ، ومشاريع بلدية أخرى بقيمة تتجاوز المليار ريال.وتضم المشروعات التي جرى التوقيع عليها، مشروع لإنتاج مادة لتبريد أجهزة الكمبيوتر وخصوصا أجهزة الكمبيوتر المركزية، لتخفيض استهلاكها للطاقة بنسبة 80 % من تكلفة التبريد، وذلك مع إحدى الشركات الهندية، وإنشاء شركة مليارية سعودية للورد ومنتجاته ومستحضرات التجميل، ليكون مصدر المادة الخام المستخدمة في صناعة الورد من المملكة.