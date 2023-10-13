لن تصدق .. إيرادات سوق النظارات في 12 دولة خلال عام

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كشف تقرير حديث أن إيرادات سوق النظارات بأنواعها في 12 دولة حول العالم نحو 86.8 مليار دولار خلال عام 2022.

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الدول المشمولة:



جمهورية الصين:



وأوضح أن الدول المشمولة بالتقرير هي: أمريكا، الصين، ألمانيا، اليابان، فرنسا، الهند، بريطانيا، البرازيل، كندا، إيطاليا، أستراليا، وكوريا الجنوبية، بحسب "الاقتصادية".وجاءت أمريكا بنصيب الأسد بإيرادات في سوق النظارات بنحو 29.4 مليار دولار مشكلة 33.8 في المائة من الإجمالي.وجاءت جمهورية الصين في المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 13.1 مليار دولار من سوق النظارات، شكلت 15 في المائة من الإجمالي، ليصل بذلك نصيب أمريكا والصين إلى نحو 49 في المائة. وفي المرتبة الثالثة ألمانيا بنحو 7.1 مليار دولار تشكل 8.1 في المائة.وفي المرتبتين الرابعة والخامسة، اليابان وفرنسا بإيرادات شكلت 7 في المائة من الإجمالي لكل منهما بإيرادات بلغت 6.2 و6.1 مليار دولار على التوالي.وتأتي في المرتبتين السادسة والسابعة كل من الهند وبريطانيا، بإيرادات نحو خمسة مليارات دولار لكل منهما مثلت 5.7 في المائة من الإجمالي.وفي المرتبة الثامنة البرازيل بنحو 4.4 مليار دولار تشكل نحو 5 في المائة، وكندا تاسعا بإيرادات شكلت 3.6 في المائة من الإجمالي بنحو 3.2 مليار دولار، وإيطاليا عاشرا بإيرادات 2.8 مليار دولار مثلت 3.2 في المائة من إجمالي الإيرادات.وفي المرتبين الـ 11 والـ 12 كل من أستراليا وكوريا الجنوبية بإيرادات 2.4 مليار دولار و2.2 مليار دولار، شكلت أكثر من 2.5 في المائة لكل منهما.فيما جاءت التوقعات بأن تصل إيرادات سوق النظارات في السعودية إلى نحو 830 مليون دولار بنهاية العام الجاري 2023.