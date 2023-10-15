الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

15.9 ألف مواطن يدخلون سوق العمل بقطاع تجارة الجملة خلال 3 أشهر

سوق العمل السعودي
سوق العمل
أ أ
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بلغ عدد العاملين في المنشآت التجارية لقطاع الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات من المشتركين الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، نحو 1.64 مليون موظف بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023.اضافة اعلان

الخروج من القطاع:


و خرج من القطاع خلال الربع الثاني نحو 18.05 ألف موظف وموظفة من الأجانب، ودخول نحو 15.86 ألف مواطن ومواطنة، بحسب "الاقتصادية".

إجمالي العاملين:


ويقدر عدد العاملين في القطاع من الأجانب بنحو 1.2 مليون موظف، مستحوذين على نحو 74.3 في المائة من إجمالي العاملين، في حين يصل عدد المواطنين إلى 436.15 ألف موظف مشكلين 25.7 في المائة.

فيما يبلغ عدد العاملات في القطاع 232.19 ألف موظفة، مشكلين نسبة 14.3 في المائة.

وسجلت العاملات النسبة العليا من إجمالي العاملات بـ93.9 في المائة بما يعادل 218.07 ألف موظفة، مقابل 14.12 ألف موظفة أجنبية.

منطقة الرياض:


واستحوذت منطقة الرياض على نحو 36.5 في المائة من عدد العاملين في القطاع، حيث بلغ عددهم 593.53 ألف موظف، تليها مكة المكرمة بـ436.92 ألف موظف، تليها المنطقة الشرقية بـ242.96 ألف موظف، تليها المدينة المنورة بـ74.20 ألف موظف.

يشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين "قطاع ومهن الاستشارات" في جميع مناطق المملكة، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.

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