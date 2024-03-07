أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 مارس.. عيار 22 يُسجل 236 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 7 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 257.44 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 235.99 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 225.26 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 193.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 150.17 ريال.الذهب عيار 24 257.44 ريالالذهب عيار 22 235.99 ريالالذهب عيار 21 225.26 ريالالذهب عيار 18 193.08 ريالالذهب عيار 14 150.17 ريالالذهب عيار 12 128.72 ريالأسعار أوقية الذهب 8006 ريالأسعار جنيه الذهب 1812 ريالأسعار كيلو الذهب 227,438 ريالالذهب عيار 24 256.16 ريالالذهب عيار 22 234.82 ريالالذهب عيار 21 224.15 ريالالذهب عيار 18 192.13 ريالالذهب عيار 14 149.43 ريالالذهب عيار 12 128.08 ريالأسعار أوقية الذهب 7967 ريالأسعار جنيه الذهب 1793 ريالأسعار كيلو الذهب 226,164 ريال