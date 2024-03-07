أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 مارس.. عيار 22 يُسجل 236 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 7 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 257.44 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 235.99 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 سعر 225.26 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 193.08 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 سعر 150.17 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 257.44 ريال
الذهب عيار 22 235.99 ريال
الذهب عيار 21 225.26 ريال
الذهب عيار 18 193.08 ريال
الذهب عيار 14 150.17 ريال
الذهب عيار 12 128.72 ريال
أسعار أوقية الذهب 8006 ريال
أسعار جنيه الذهب 1812 ريال
أسعار كيلو الذهب 227,438 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 256.16 ريال
الذهب عيار 22 234.82 ريال
الذهب عيار 21 224.15 ريال
الذهب عيار 18 192.13 ريال
الذهب عيار 14 149.43 ريال
الذهب عيار 12 128.08 ريال
أسعار أوقية الذهب 7967 ريال
أسعار جنيه الذهب 1793 ريال
أسعار كيلو الذهب 226,164 ريال