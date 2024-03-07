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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 7 مارس.. عيار 22 يُسجل 236 ريالًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 7 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 257.44 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 235.99 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 225.26 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 193.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 150.17 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          257.44 ريال
الذهب عيار 22             235.99 ريال
الذهب عيار  21             225.26 ريال
الذهب عيار  18              193.08 ريال      
الذهب عيار  14              150.17 ريال
الذهب عيار 12               128.72 ريال
أسعار أوقية الذهب       8006 ريال
أسعار جنيه الذهب           1812 ريال
أسعار كيلو الذهب      227,438 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           256.16 ريال
الذهب عيار 22            234.82 ريال
الذهب عيار  21            224.15 ريال
الذهب عيار  18             192.13 ريال      
الذهب عيار  14            149.43 ريال
الذهب عيار 12              128.08 ريال
أسعار أوقية الذهب       7967 ريال
أسعار جنيه الذهب          1793 ريال
أسعار كيلو الذهب      226,164 ريال   

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