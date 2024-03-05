أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 مارس.. عيار 22 يُسجل 230 ريالاً

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الثلاثاء 5 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 251.17 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 230.24 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21وسجل الذهب عيار 21 سعر 219.78 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 188.38 ريال، وسجل الذهب عيار 14 سعر 147.55 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 251.17 ريال
الذهب عيار 22 230.24 ريال
الذهب عيار 21 219.78 ريال
الذهب عيار 18 188.38 ريال
الذهب عيار 14 147.55 ريال
الذهب عيار 12 125.58 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,811 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,758 ريال
أسعار كيلو الذهب 251,169 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 247.45 ريال
الذهب عيار 22 226.83 ريال
الذهب عيار 21 216.53 ريال
الذهب عيار 18 185.59 ريال
الذهب عيار 14 144.35 ريال
الذهب عيار 12 123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب 247,451 ريال