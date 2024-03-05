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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 5 مارس.. عيار 22 يُسجل 230 ريالاً

اسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 5 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 251.17 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 230.24 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

وسجل الذهب عيار 21 سعر 219.78 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 188.38 ريال، وسجل الذهب عيار 14 سعر 147.55 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           251.17 ريال
الذهب عيار 22            230.24 ريال
الذهب عيار  21           219.78 ريال
الذهب عيار  18           188.38 ريال      
الذهب عيار  14           147.55 ريال
الذهب عيار 12            125.58 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,811 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,758 ريال
أسعار كيلو الذهب         251,169 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24               247.45 ريال
الذهب عيار 22                  226.83 ريال
الذهب عيار  21                  216.53 ريال
الذهب عيار  18                  185.59 ريال      
الذهب عيار  14                 144.35 ريال
الذهب عيار 12                   123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب            7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب               1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب           247,451 ريال  

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