أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6 مارس.. عيار 24 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأربعاء 6 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 256.16 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 234.82 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 سعر 224.15 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 192.13 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 سعر 149.43 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 256.16 ريال
الذهب عيار 22 234.82 ريال
الذهب عيار 21 224.15 ريال
الذهب عيار 18 192.13 ريال
الذهب عيار 14 149.43 ريال
الذهب عيار 12 128.08 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,967 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,793 ريال
أسعار كيلو الذهب 226,164 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 251.17 ريال
الذهب عيار 22 230.24 ريال
الذهب عيار 21 219.78 ريال
الذهب عيار 18 188.38 ريال
الذهب عيار 14 147.55 ريال
الذهب عيار 12 125.58 ريال
أسعار أوقية الذهب 7,811 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,758 ريال
أسعار كيلو الذهب 251,169 ريال