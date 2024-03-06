أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6 مارس.. عيار 24 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 6 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 256.16 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 234.82 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 224.15 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 192.13 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 149.43 ريال.الذهب عيار 24 256.16 ريالالذهب عيار 22 234.82 ريالالذهب عيار 21 224.15 ريالالذهب عيار 18 192.13 ريالالذهب عيار 14 149.43 ريالالذهب عيار 12 128.08 ريالأسعار أوقية الذهب 7,967 ريالأسعار جنيه الذهب 1,793 ريالأسعار كيلو الذهب 226,164 ريالالذهب عيار 24 251.17 ريالالذهب عيار 22 230.24 ريالالذهب عيار 21 219.78 ريالالذهب عيار 18 188.38 ريالالذهب عيار 14 147.55 ريالالذهب عيار 12 125.58 ريالأسعار أوقية الذهب 7,811 ريالأسعار جنيه الذهب 1,758 ريالأسعار كيلو الذهب 251,169 ريال