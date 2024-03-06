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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 6 مارس.. عيار 24 يُسجل 256 ريالًا

اسعار الذهب 7
سعر الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 6 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 256.16 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 234.82 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 224.15 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 192.13 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 149.43 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           256.16 ريال
الذهب عيار 22            234.82 ريال
الذهب عيار  21             224.15 ريال
الذهب عيار  18              192.13 ريال      
الذهب عيار  14             149.43 ريال
الذهب عيار 12               128.08 ريال
أسعار أوقية الذهب       7,967 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,793 ريال
أسعار كيلو الذهب      226,164 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24         251.17 ريال
الذهب عيار 22          230.24 ريال
الذهب عيار  21           219.78 ريال
الذهب عيار  18           188.38 ريال      
الذهب عيار  14           147.55 ريال
الذهب عيار 12            125.58 ريال
أسعار أوقية الذهب      7,811 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,758 ريال
أسعار كيلو الذهب     251,169 ريال  

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