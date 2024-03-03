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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 مارس.. عيار 21 يُسجل 217 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 247.46 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 226.84 ريالًا.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 216.53 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 185.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 144.35 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           247.46 ريال 
الذهب عيار 22            226.84 ريال
الذهب عيار  21           216.53 ريال
الذهب عيار  18           185.60 ريال       
الذهب عيار  14           144.35 ريال
الذهب عيار 12            123.73 ريال
أسعار أوقية الذهب           7,696 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,732 ريال
أسعار كيلو الذهب         247,458 ريال   

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           245.14 ريال 
الذهب عيار 22            224.55 ريال
الذهب عيار  21           214.49 ريال
الذهب عيار  18           183.85 ريال       
الذهب عيار  14           143.41 ريال
الذهب عيار 12               122.57 ريال

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