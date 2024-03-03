أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 3 مارس.. عيار 21 يُسجل 217 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 3 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 247.46 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 226.84 ريالًا.سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 216.53 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 185.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 144.35 ريال.الذهب عيار 24 247.46 ريالالذهب عيار 22 226.84 ريالالذهب عيار 21 216.53 ريالالذهب عيار 18 185.60 ريالالذهب عيار 14 144.35 ريالالذهب عيار 12 123.73 ريالأسعار أوقية الذهب 7,696 ريالأسعار جنيه الذهب 1,732 ريالأسعار كيلو الذهب 247,458 ريالالذهب عيار 24 245.14 ريالالذهب عيار 22 224.55 ريالالذهب عيار 21 214.49 ريالالذهب عيار 18 183.85 ريالالذهب عيار 14 143.41 ريالالذهب عيار 12 122.57 ريال