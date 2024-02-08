الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

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أسعار النفط ترتفع بدعم من قوة الطلب على الوقود في أمريكا

استقرار أسعار النفط
ارتفاع أسعار النفط
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سجلت أسعار النفط ارتفاعًا، خلال تعاملات اليوم الخميس المبكرة، بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة حماس الفلسطينية لوقف إطلاق النار.اضافة اعلان
فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع الدائر في غزة والتوترات في الشرق الأوسط بشكل عام والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.
كما دعمت مؤشرات على قوة الطلب على الوقود في الولايات المتحدة الاتجاه الصعودي للسوق هذا الأسبوع.

تحرك أسعار النفط

بحلول الساعة 0132 بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.28 بالمئة إلى 79.43 دولار للبرميل، وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26 بالمئة إلى 74.05 دولار للبرميل.

الحرب في غزة

ورفض رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أحدث مقترح من حماس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال إنه لا يزال هناك مجال للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق.
ومن المقرر أن يتوجه وفد من حماس برئاسة القيادي خليل الحية الخميس إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مصر وقطر حول وقف إطلاق النار.

تراجع في مخزونات البنزين بأمريكا

وفيما يتعلق بالطلب، أظهرت بيانات نشرت الأربعاء تراجعًا بأكبر من المتوقع في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة مما واصل دعم السوق.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 140 ألف برميل.
وقالت شركة إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة إن انخفاض مخزونات البنزين وارتفاع صادرات النفط الأميركية 13 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 4.06 مليون برميل يوميًا في 2023 "يعكسان طلبا أقوى على الخام".

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