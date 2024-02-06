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استقرار أسعار النفط في ظل تقييم زيارة بلينكن للشرق الأوسط

أسعار النفط
استقرار أسعار النفط
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استقرت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بينما يُقيّم المتعاملون زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط لمناقشة هدنة في قطاع غزة الفلسطيني.اضافة اعلان

زيارة بلينكن للشرق الأوسط

والتقى بلينكن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاثنين.
ويأمل الفلسطينيون أن تؤدي الزيارة إلى التوصل إلى هدنة قبل الهجوم الإسرائيلي المزمع على مدينة رفح الحدودية التي يحتمي فيها حوالي نصف سكان قطاع غزة.
وينتظر عرض الهدنة، الذي تلقته حركة "حماس" الفلسطينية الأسبوع الماضي من قبل وسطاء قطريين ومصريين، ردًا من الحركة التي تقول إنها تريد مزيدًا من الضمانات بأنه سيضع حدًا للحرب المستمرة منذ أربعة أشهر.

تحرك أسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 11 سنتًا أو 0.14 بالمئة لتصل إلى 78.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0429 بتوقيت جرينتش.
وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعًا بـ 0.16 بالمئة أو 12 سنتًا لتصل إلى 72.90 دولار للبرميل.
وارتفع كلا العقدين بمقدار 1% تقريبًا، الاثنين، في أول ارتفاع في أربع جلسات.
وواصلت الولايات المتحدة هجماتها على مليشيا الحوثي اليمنية، والتي أدت هجماتها على سفن الشحن بالبحر الأحمر إلى تعطيل طرق تجارة النفط العالمية.
وفي روسيا، قصفت طائرتان مسيرتان أوكرانيتان أكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب البلاد، السبت، حسبما قال مصدر في كييف لرويترز.
وهذا أحدث هجوم في سلسلة من الهجمات على منشآت النفط الروسية، مما أدى إلى انخفاض صادرات روسيا من النفتا، وهي مادة خام بتروكيماوية.
ويترقب المتعاملون في السوق بيانات الصناعة المقرر صدورها في وقت لاحق الثلاثاء بشأن مخزونات الخام الأمريكية. وقدر خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن مخزونات الخام ارتفعت في المتوسط بنحو 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير.

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