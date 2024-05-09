أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 مايو.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 من مايو، حيث سجلت انخفاضًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 279.10 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.84 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 244.22 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.33 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 162.81 ريال.الذهب عيار 24 279.10 ريالالذهب عيار 22 255.84 ريالالذهب عيار 21 244.22 ريالالذهب عيار 18 209.33 ريالالذهب عيار 14 162.81 ريالالذهب عيار 12 139.55 ريالأسعار أوقية الذهب 8,680 ريالأسعار جنيه الذهب 1,954 ريالأسعار كيلو الذهب 279,098 ريالالذهب عيار 24 278.95 ريالالذهب عيار 22 255.71 ريالالذهب عيار 21 244.09 ريالالذهب عيار 18 209.22 ريالالذهب عيار 14 162.72 ريالالذهب عيار 12 139.47 ريالأسعار أوقية الذهب 8,675 ريالأسعار جنيه الذهب 1,953 ريالأسعار كيلو الذهب 278,950 ريال