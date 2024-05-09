أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 مايو.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 9 من مايو، حيث سجلت انخفاضًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 279.10 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.84 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 244.22 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.33 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 162.81 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 279.10 ريال
الذهب عيار 22 255.84 ريال
الذهب عيار 21 244.22 ريال
الذهب عيار 18 209.33 ريال
الذهب عيار 14 162.81 ريال
الذهب عيار 12 139.55 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,680 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,954 ريال
أسعار كيلو الذهب 279,098 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 278.95 ريال
الذهب عيار 22 255.71 ريال
الذهب عيار 21 244.09 ريال
الذهب عيار 18 209.22 ريال
الذهب عيار 14 162.72 ريال
الذهب عيار 12 139.47 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,675 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,953 ريال
أسعار كيلو الذهب 278,950 ريال