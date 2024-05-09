الخميس، 01 ذو القعدة 1445 ، 09 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 9 مايو.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 9 من مايو، حيث سجلت انخفاضًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 279.10 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.84 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 244.22 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.33 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 162.81 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         279.10 ريال
الذهب عيار 22          255.84 ريال
الذهب عيار  21         244.22 ريال
الذهب عيار  18          209.33 ريال    
الذهب عيار  14           162.81 ريال
الذهب عيار 12            139.55 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,680 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,954 ريال
أسعار كيلو الذهب   279,098 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          278.95 ريال
الذهب عيار 22            255.71 ريال
الذهب عيار  21          244.09 ريال
الذهب عيار  18          209.22 ريال    
الذهب عيار  14           162.72 ريال
الذهب عيار 12            139.47 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,675 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,953 ريال
أسعار كيلو الذهب   278,950 ريال

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