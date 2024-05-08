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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 8 مايو.. عيار 24 يُسجل 279 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 8 من مايو، حيث سجلت انخفاضًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 278.95 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.71 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 244.09 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.22 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 162.72 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24         278.95 ريال
الذهب عيار 22           255.71 ريال
الذهب عيار  21          244.09 ريال
الذهب عيار  18           209.22 ريال    
الذهب عيار  14           162.72 ريال
الذهب عيار 12            139.47 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,675 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,953 ريال
أسعار كيلو الذهب   278,950 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          279.54 ريال
الذهب عيار 22           256.25 ريال
الذهب عيار  21           244.61 ريال
الذهب عيار  18           209.66 ريال    
الذهب عيار  14           163.07 ريال
الذهب عيار 12             139.77 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,694 ريال
أسعار جنيه الذهب       1,957 ريال
أسعار كيلو الذهب   279,545 ريال

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