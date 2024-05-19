أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 مايو.. عيار 24 يُسجل 288 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأحد 19 من مايو، حيث سجلت لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا ملحوظًا في
أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 288.25 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 264.23 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 252.22 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 216.19 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 168.14 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 288.25 ريال
الذهب عيار 22 264.23 ريال
الذهب عيار 21 252.22 ريال
الذهب عيار 18 216.19 ريال
الذهب عيار 14 168.14 ريال
الذهب عيار 12 144.12 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,964 ريال
أسعار جنيه الذهب 2,018 ريال
أسعار كيلو الذهب 288,245 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 288.25 ريال
الذهب عيار 22 264.23 ريال
الذهب عيار 21 252.22 ريال
الذهب عيار 18 216.19 ريال
الذهب عيار 14 168.14 ريال
الذهب عيار 12 144.12 ريال