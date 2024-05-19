الأحد، 11 ذو القعدة 1445 ، 19 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 مايو.. عيار 24 يُسجل 288 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 19 من مايو، حيث سجلت لليوم الثاني على التوالي، ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 288.25 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 264.23 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 252.22 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 216.19 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 168.14 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           288.25 ريال
الذهب عيار 22            264.23 ريال
الذهب عيار  21            252.22 ريال
الذهب عيار  18             216.19 ريال    
الذهب عيار  14            168.14 ريال
الذهب عيار 12             144.12 ريال
أسعار أوقية الذهب     8,964 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,018  ريال
أسعار كيلو الذهب   288,245 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          288.25 ريال
الذهب عيار 22           264.23 ريال
الذهب عيار  21           252.22 ريال
الذهب عيار  18            216.19 ريال    
الذهب عيار  14           168.14 ريال
الذهب عيار 12            144.12 ريال

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