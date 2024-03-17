أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 مارس.. عيار 21 يُسجل 228 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 260.50 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.79 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 227.94 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 195.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.96 ريال.الذهب عيار 24 260.50 ريالالذهب عيار 22 238.79 ريالالذهب عيار 21 227.94 ريالالذهب عيار 18 195.38 ريالالذهب عيار 14 151.96 ريالالذهب عيار 12 130.25 ريالأسعار أوقية الذهب 8,101 ريالأسعار جنيه الذهب 1,824 ريالأسعار كيلو الذهب 260,497 ريالالذهب عيار 24 259.89 ريالالذهب عيار 22 238.06 ريالالذهب عيار 21 227.41 ريالالذهب عيار 18 194.92 ريالالذهب عيار 14 152.04 ريالالذهب عيار 12 129.95 ريال