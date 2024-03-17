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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 17 مارس.. عيار 21 يُسجل 228 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 17 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.  اضافة اعلان
   

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 260.50 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.79 ريال. 

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 227.94 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 195.38 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.96 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            260.50 ريال
الذهب عيار 22              238.79 ريال
الذهب عيار  21             227.94 ريال
الذهب عيار  18               195.38 ريال      
الذهب عيار  14               151.96 ريال
الذهب عيار 12                130.25 ريال
أسعار أوقية الذهب         8,101 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,824 ريال
أسعار كيلو الذهب      260,497 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           259.89 ريال
الذهب عيار 22             238.06 ريال
الذهب عيار  21             227.41 ريال
الذهب عيار  18             194.92 ريال      
الذهب عيار  14             152.04 ريال
الذهب عيار 12               129.95 ريال

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