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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 15 مارس.. عيار 21 يُسجل 228 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 15 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في تعاملات اليوم.

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أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 260.83 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.10 ريال.


أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.23 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.63 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.15 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            260.83 ريال
الذهب عيار 22              239.10 ريال
الذهب عيار  21             228.23 ريال
الذهب عيار  18              195.63 ريال      
الذهب عيار  14              152.15 ريال
الذهب عيار 12                130.41 ريال
أسعار أوقية الذهب         8,112 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,826 ريال
أسعار كيلو الذهب      260,829 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           260.80 ريال
الذهب عيار 22             239.06 ريال
الذهب عيار  21             228.20 ريال
الذهب عيار  18              195.60 ريال      
الذهب عيار  14              152.13 ريال
الذهب عيار 12               130.40 ريال
أسعار أوقية الذهب          8,111 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,826 ريال
أسعار كيلو الذهب      260,795 ريال   

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