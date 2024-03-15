أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 15 مارس.. عيار 21 يُسجل 228 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 15 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في تعاملات اليوم.





أسعار الذهب عيار 24



وسجل عيار 24 سعر 260.83 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.10 ريال.





أسعار الذهب عيار 21



سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.23 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.63 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.15 ريال.





أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



الذهب عيار 24 260.83 ريالالذهب عيار 22 239.10 ريالالذهب عيار 21 228.23 ريالالذهب عيار 18 195.63 ريالالذهب عيار 14 152.15 ريالالذهب عيار 12 130.41 ريالأسعار أوقية الذهب 8,112 ريالأسعار جنيه الذهب 1,826 ريالأسعار كيلو الذهب 260,829 ريالالذهب عيار 24 260.80 ريالالذهب عيار 22 239.06 ريالالذهب عيار 21 228.20 ريالالذهب عيار 18 195.60 ريالالذهب عيار 14 152.13 ريالالذهب عيار 12 130.40 ريالأسعار أوقية الذهب 8,111 ريالأسعار جنيه الذهب 1,826 ريالأسعار كيلو الذهب 260,795 ريال