أسعار العملات في السعودية اليوم الأربعاء 24 من إبريل.. الإسترليني بـ 4.6 ريال

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 24 من إبريل، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر الدولار واليورو مقابل الريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.9919 ريال، والجنيه الإسترليني 4.6 ريال.درهم إماراتي: 1.0210 ريالدينار بحريني: 9.9469 ريالدينار كويتي: 12.1615 ريالريال عماني: 9.7390 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.6243 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 3.9919 ريالفرنك سويسري: 4.1152 ريالوتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.