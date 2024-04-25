أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25 إبريل.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 25 من إبريل، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 279.23 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.97 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 244.34 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.43 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 162.89 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 279.23 ريال
الذهب عيار 22 255.97 ريال
الذهب عيار 21 244.34 ريال
الذهب عيار 18 209.43 ريال
الذهب عيار 14 162.89 ريال
الذهب عيار 12 139.62 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,684 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,955 ريال
أسعار كيلو الذهب 279,234 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 277.66 ريال
الذهب عيار 22 254.53 ريال
الذهب عيار 21 242.96 ريال
الذهب عيار 18 208.25 ريال
الذهب عيار 14 161.97 ريال
الذهب عيار 12 138.83 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,635 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,944 ريال
أسعار كيلو الذهب 277,665 ريال