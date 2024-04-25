أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 25 إبريل.. عيار 22 يُسجل 256 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 25 من إبريل، حيث سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 279.23 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 255.97 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 244.34 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.43 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 162.89 ريال.الذهب عيار 24 279.23 ريالالذهب عيار 22 255.97 ريالالذهب عيار 21 244.34 ريالالذهب عيار 18 209.43 ريالالذهب عيار 14 162.89 ريالالذهب عيار 12 139.62 ريالأسعار أوقية الذهب 8,684 ريالأسعار جنيه الذهب 1,955 ريالأسعار كيلو الذهب 279,234 ريالالذهب عيار 24 277.66 ريالالذهب عيار 22 254.53 ريالالذهب عيار 21 242.96 ريالالذهب عيار 18 208.25 ريالالذهب عيار 14 161.97 ريالالذهب عيار 12 138.83 ريالأسعار أوقية الذهب 8,635 ريالأسعار جنيه الذهب 1,944 ريالأسعار كيلو الذهب 277,665 ريال