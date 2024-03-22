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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 مارس.. عيار 21 يُسجل 232 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 22 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 266.14 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 243.96 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 232.88 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 199.61 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 155.25 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           266.14 ريال
الذهب عيار 22            243.96 ريال
الذهب عيار  21            232.88 ريال
الذهب عيار  18              199.61 ريال     
الذهب عيار  14             155.25 ريال
الذهب عيار 12              133.07 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,277 ريال
أسعار جنيه الذهب         1,863 ريال
أسعار كيلو الذهب    266,137  ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           259.54 ريال
الذهب عيار 22             237.91 ريال
الذهب عيار  21             227.10 ريال
الذهب عيار  18             194.66 ريال     
الذهب عيار  14             151.40 ريال
الذهب عيار 12               129.27 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,072 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,817 ريال
أسعار كيلو الذهب    259,538  ريال 

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