أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 مارس.. عيار 21 يُسجل 232 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 22 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 266.14 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 243.96 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 232.88 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 199.61 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 155.25 ريال.الذهب عيار 24 266.14 ريالالذهب عيار 22 243.96 ريالالذهب عيار 21 232.88 ريالالذهب عيار 18 199.61 ريالالذهب عيار 14 155.25 ريالالذهب عيار 12 133.07 ريالأسعار أوقية الذهب 8,277 ريالأسعار جنيه الذهب 1,863 ريالأسعار كيلو الذهب 266,137 ريالالذهب عيار 24 259.54 ريالالذهب عيار 22 237.91 ريالالذهب عيار 21 227.10 ريالالذهب عيار 18 194.66 ريالالذهب عيار 14 151.40 ريالالذهب عيار 12 129.27 ريالأسعار أوقية الذهب 8,072 ريالأسعار جنيه الذهب 1,817 ريالأسعار كيلو الذهب 259,538 ريال