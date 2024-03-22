أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 22 مارس.. عيار 21 يُسجل 232 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الجمعة 22 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 266.14 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 243.96 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 232.88 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 199.61 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 155.25 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 266.14 ريال
الذهب عيار 22 243.96 ريال
الذهب عيار 21 232.88 ريال
الذهب عيار 18 199.61 ريال
الذهب عيار 14 155.25 ريال
الذهب عيار 12 133.07 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,277 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,863 ريال
أسعار كيلو الذهب 266,137 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 259.54 ريال
الذهب عيار 22 237.91 ريال
الذهب عيار 21 227.10 ريال
الذهب عيار 18 194.66 ريال
الذهب عيار 14 151.40 ريال
الذهب عيار 12 129.27 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,072 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,817 ريال
أسعار كيلو الذهب 259,538 ريال