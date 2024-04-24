الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أبريل من صكوك المملكة المحلية بـ 7.396 مليارات ريال

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أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أبريل 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.396 مليارات ريال سعودي.

وبحسب البيان الصادر من المركز , فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 2.235 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.648 مليار ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 3.513 مليارات ريال سعودي، لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي.



برنامج صكوك الممملكة المحلية



كما تعتزم المملكة تعزيز عمليات التمويل خلال العام 2024م من ما هو معلن مسبقا في خطة الاقتراض السنوية لتصل إلى 138 مليار ريال سعودي ، حيث تم تغطية جزء من هذا المبلغ في الأشهر الماضية من عام 2024م.وتأتي هذه الخطوة بهدف الاستفادة من فرص السوق لتحقيق تمويل استباقي للعام القادم، واستخدامه لتعزيز الاحتياطيات العامة للدولة، أو تحقيق فرص إضافية لتعزيز الإنفاق التحولي خلال هذا العام وذلك لتسريع المشاريع الإستراتيجية وبرامج رؤية السعودية 2030