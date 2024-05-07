أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 7 مايو.. عيار 21 يُسجل 245 ريالًا

أ أ

تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 7 من مايو، حيث استقرت متباينة بين الارتفاع والانخفاض الطفيف في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 279.54 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 256.25 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 244.61 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 209.66 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 163.07ريال.الذهب عيار 24 279.54 ريالالذهب عيار 22 256.25 ريالالذهب عيار 21 244.61 ريالالذهب عيار 18 209.66 ريالالذهب عيار 14 163.07 ريالالذهب عيار 12 139.77 ريالأسعار أوقية الذهب 8,694 ريالأسعار جنيه الذهب 1,957 ريالأسعار كيلو الذهب 279,545 ريالالذهب عيار 24 276.98 ريالالذهب عيار 22 253.90 ريالالذهب عيار 21 242.36 ريالالذهب عيار 18 207.74 ريالالذهب عيار 14 161.57 ريالالذهب عيار 12 138.49 ريالأسعار أوقية الذهب 8,614 ريالأسعار جنيه الذهب 1,939 ريالأسعار كيلو الذهب 276,976 ريال