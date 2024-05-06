الإثنين، 27 شوال 1445 ، 06 مايو 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 6 مايو.. عيار 22 يُسجل 254 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 6 من مايو، حيث استقرت محافظة على ارتفاعها في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 276.98 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 253.90 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 242.36 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 207.74 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 161.57 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24           276.98 ريال
الذهب عيار 22            253.90 ريال
الذهب عيار  21            242.36 ريال
الذهب عيار  18            207.74 ريال    
الذهب عيار  14             161.57 ريال
الذهب عيار 12             138.49 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,614 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,939 ريال
أسعار كيلو الذهب    276,976 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24          276.98 ريال
الذهب عيار 22            253.90 ريال
الذهب عيار  21           242.36 ريال
الذهب عيار  18           207.74 ريال    
الذهب عيار  14             161.57 ريال
الذهب عيار 12             138.49 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,614 ريال
أسعار جنيه الذهب        1,939 ريال
أسعار كيلو الذهب    276,976 ريال

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