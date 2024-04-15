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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15 إبريل.. عيار 22 يُسجل 265 ريالًا

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أسعار الذهب
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 تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 15 من إبريل، حيث حافظ على ارتفاعه في أحدث التعاملات.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  288.72 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 264.66 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 252.64 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 216.54 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 168.42 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24        288.72 ريال
الذهب عيار 22         264.66 ريال
الذهب عيار  21         252.64 ريال
الذهب عيار  18         216.54 ريال    
الذهب عيار  14          168.42 ريال
الذهب عيار 12          144.36 ريال
أسعار أوقية الذهب   8,979 ريال
أسعار جنيه الذهب      2,021 ريال
أسعار كيلو الذهب  288,722 ريال

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24        288.72 ريال
الذهب عيار 22          264.66 ريال
الذهب عيار  21          252.64 ريال
الذهب عيار  18          216.54 ريال    
الذهب عيار  14          168.42 ريال
الذهب عيار 12           144.36 ريال
أسعار أوقية الذهب    8,979 ريال
أسعار جنيه الذهب       2,021 ريال
أسعار كيلو الذهب   288,722 ريال
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