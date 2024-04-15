أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 15 إبريل.. عيار 22 يُسجل 265 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 15 من إبريل، حيث حافظ على ارتفاعه في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 288.72 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 264.66 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 252.64 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 216.54 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 168.42 ريال.الذهب عيار 24 288.72 ريالالذهب عيار 22 264.66 ريالالذهب عيار 21 252.64 ريالالذهب عيار 18 216.54 ريالالذهب عيار 14 168.42 ريالالذهب عيار 12 144.36 ريالأسعار أوقية الذهب 8,979 ريالأسعار جنيه الذهب 2,021 ريالأسعار كيلو الذهب 288,722 ريالالذهب عيار 24 288.72 ريالالذهب عيار 22 264.66 ريالالذهب عيار 21 252.64 ريالالذهب عيار 18 216.54 ريالالذهب عيار 14 168.42 ريالالذهب عيار 12 144.36 ريالأسعار أوقية الذهب 8,979 ريالأسعار جنيه الذهب 2,021 ريالأسعار كيلو الذهب 288,722 ريال