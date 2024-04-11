أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 إبريل.. عيار 22 يُسجل 259 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم
الخميس 11 من إبريل، حيث شهدت حفاظًا على ارتفاعها في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 282.96 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 259.38 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 247.60 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.23 ريال، ووصل الذهب
عيار 14 لسعر 165.06 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 282.96 ريال
الذهب عيار 22 259.38 ريال
الذهب عيار 21 247.60 ريال
الذهب عيار 18 212.23 ريال
الذهب عيار 14 165.06 ريال
الذهب عيار 12 141.48 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,800 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,981 ريال
أسعار كيلو الذهب 282,962 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 284.21 ريال
الذهب عيار 22 255.53 ريال
الذهب عيار 21 243.83 ريال
الذهب عيار 18 213.16 ريال
الذهب عيار 14 159.94 ريال
الذهب عيار 12 138.09 ريال