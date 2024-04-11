أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 إبريل.. عيار 22 يُسجل 259 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 من إبريل، حيث شهدت حفاظًا على ارتفاعها في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 282.96 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.38 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 247.60 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.23 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 165.06 ريال.الذهب عيار 24 282.96 ريالالذهب عيار 22 259.38 ريالالذهب عيار 21 247.60 ريالالذهب عيار 18 212.23 ريالالذهب عيار 14 165.06 ريالالذهب عيار 12 141.48 ريالأسعار أوقية الذهب 8,800 ريالأسعار جنيه الذهب 1,981 ريالأسعار كيلو الذهب 282,962 ريالالذهب عيار 24 284.21 ريالالذهب عيار 22 255.53 ريالالذهب عيار 21 243.83 ريالالذهب عيار 18 213.16 ريالالذهب عيار 14 159.94 ريالالذهب عيار 12 138.09 ريال