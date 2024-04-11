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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 11 إبريل.. عيار 22 يُسجل 259 ريالًا

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أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 11 من إبريل، حيث شهدت حفاظًا على ارتفاعها في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر  282.96 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 259.38 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 247.60 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 212.23 ريال، ووصل الذهب عيار 14 لسعر 165.06 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24          282.96 ريال
الذهب عيار 22            259.38 ريال
الذهب عيار  21           247.60 ريال
الذهب عيار  18             212.23 ريال     
الذهب عيار  14             165.06 ريال
الذهب عيار 12              141.48 ريال
أسعار أوقية الذهب      8,800 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,981 ريال
أسعار كيلو الذهب    282,962 ريال 

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24         284.21 ريال
الذهب عيار 22           255.53 ريال
الذهب عيار  21          243.83 ريال
الذهب عيار  18          213.16 ريال     
الذهب عيار  14          159.94 ريال
الذهب عيار 12           138.09 ريال

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