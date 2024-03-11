أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 11 مارس.. عيار 22 يُسجل 239 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الاثنين 11 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 261.77 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.50 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 سعر 228.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.96 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.41 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 261.77 ريال
الذهب عيار 22 239.50 ريال
الذهب عيار 21 228.62 ريال
الذهب عيار 18 195.96 ريال
الذهب عيار 14 152.41 ريال
الذهب عيار 12 130.64 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,126 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,829 ريال
أسعار كيلو الذهب 261,270 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 261.77 ريال
الذهب عيار 22 239.50 ريال
الذهب عيار 21 228.62 ريال
الذهب عيار 18 195.96 ريال
الذهب عيار 14 152.41 ريال
الذهب عيار 12 130.64 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,126 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,829 ريال
أسعار كيلو الذهب 261,270 ريال