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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 11 مارس.. عيار 22 يُسجل 239 ريالًا

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 11 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 261.77 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.50 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.41 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            261.77 ريال
الذهب عيار 22             239.50 ريال
الذهب عيار  21             228.62 ريال
الذهب عيار  18             195.96 ريال      
الذهب عيار  14             152.41 ريال
الذهب عيار 12               130.64 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,126 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,829 ريال
أسعار كيلو الذهب       261,270 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24           261.77 ريال
الذهب عيار 22            239.50 ريال
الذهب عيار  21            228.62 ريال
الذهب عيار  18             195.96 ريال      
الذهب عيار  14             152.41 ريال
الذهب عيار 12              130.64 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,126 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,829 ريال
أسعار كيلو الذهب      261,270 ريال  

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