أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 11 مارس.. عيار 22 يُسجل 239 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الاثنين 11 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 261.77 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.50 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.41 ريال.الذهب عيار 24 261.77 ريالالذهب عيار 22 239.50 ريالالذهب عيار 21 228.62 ريالالذهب عيار 18 195.96 ريالالذهب عيار 14 152.41 ريالالذهب عيار 12 130.64 ريالأسعار أوقية الذهب 8,126 ريالأسعار جنيه الذهب 1,829 ريالأسعار كيلو الذهب 261,270 ريالالذهب عيار 24 261.77 ريالالذهب عيار 22 239.50 ريالالذهب عيار 21 228.62 ريالالذهب عيار 18 195.96 ريالالذهب عيار 14 152.41 ريالالذهب عيار 12 130.64 ريالأسعار أوقية الذهب 8,126 ريالأسعار جنيه الذهب 1,829 ريالأسعار كيلو الذهب 261,270 ريال