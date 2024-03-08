أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 مارس.. عيار 24 يُسجل 260 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الجمعة 9 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 260.16 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.38 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 سعر 227.65 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.12 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.76 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 260.16 ريال
الذهب عيار 22 238.38 ريال
الذهب عيار 21 227.65 ريال
الذهب عيار 18 195.12 ريال
الذهب عيار 14 151.76 ريال
الذهب عيار 12 130.08 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,091 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,821 ريال
أسعار كيلو الذهب 260,160 ريال
أسعار الذهب أمس في المملكة
الذهب عيار 24 257.44 ريال
الذهب عيار 22 235.99 ريال
الذهب عيار 21 225.26 ريال
الذهب عيار 18 193.08 ريال
الذهب عيار 14 150.17 ريال
الذهب عيار 12 128.72 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,006 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,812 ريال
أسعار كيلو الذهب 227,438 ريال