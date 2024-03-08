أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 مارس.. عيار 24 يُسجل 260 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 260.16 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.38 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 227.65 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.12 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.76 ريال.الذهب عيار 24 260.16 ريالالذهب عيار 22 238.38 ريالالذهب عيار 21 227.65 ريالالذهب عيار 18 195.12 ريالالذهب عيار 14 151.76 ريالالذهب عيار 12 130.08 ريالأسعار أوقية الذهب 8,091 ريالأسعار جنيه الذهب 1,821 ريالأسعار كيلو الذهب 260,160 ريالأسعار الذهب أمس في المملكةالذهب عيار 24 257.44 ريالالذهب عيار 22 235.99 ريالالذهب عيار 21 225.26 ريالالذهب عيار 18 193.08 ريالالذهب عيار 14 150.17 ريالالذهب عيار 12 128.72 ريالأسعار أوقية الذهب 8,006 ريالأسعار جنيه الذهب 1,812 ريالأسعار كيلو الذهب 227,438 ريال