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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 8 مارس.. عيار 24 يُسجل 260 ريالًا

اسعار الذهب 7
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 260.16 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 238.38 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 227.65 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.12 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 151.76 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24             260.16 ريال
الذهب عيار 22              238.38 ريال
الذهب عيار  21              227.65 ريال
الذهب عيار  18               195.12 ريال      
الذهب عيار  14               151.76 ريال
الذهب عيار 12                130.08 ريال
أسعار أوقية الذهب        8,091 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,821 ريال
أسعار كيلو الذهب       260,160 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة
 الذهب عيار  24            257.44 ريال
الذهب عيار 22               235.99 ريال
الذهب عيار  21               225.26 ريال
الذهب عيار  18               193.08 ريال      
الذهب عيار  14               150.17 ريال
الذهب عيار 12                 128.72 ريال
أسعار أوقية الذهب         8,006 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,812 ريال
أسعار كيلو الذهب       227,438 ريال   

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