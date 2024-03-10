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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 10 مارس.. عيار 24 يُسجل 262 ريالًا

اسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأحد 10 من مارس، حيث شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.  اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 261.77 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.50 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.62 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.96 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.41 ريال.


أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24              261.77 ريال
الذهب عيار 22               239.50 ريال
الذهب عيار  21               228.62 ريال
الذهب عيار  18               195.96 ريال      
الذهب عيار  14               152.41 ريال
الذهب عيار 12                 130.64 ريال
أسعار أوقية الذهب          8,126 ريال
أسعار جنيه الذهب            1,829 ريال
أسعار كيلو الذهب        261,270 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24              261.27 ريال
الذهب عيار 22               239.50 ريال
الذهب عيار  21              228.62  ريال
الذهب عيار  18               195.96 ريال      
الذهب عيار  14               152.41 ريال
أوقية الذهب                   8,126 ريال
كيلو الذهب                 261,270 ريال

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