أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 مارس.. عيار 21 يُسجل 229 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء 26 من مارس، حيث شهدت استقرارًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 262.26 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 240.41 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 229.48 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.70 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.99 ريال.الذهب عيار 24 262.26 ريالالذهب عيار 22 240.41 ريالالذهب عيار 21 229.48 ريالالذهب عيار 18 196.70 ريالالذهب عيار 14 152.99 ريالالذهب عيار 12 131.13 ريالأسعار أوقية الذهب 8,156 ريالأسعار جنيه الذهب 1,836 ريالأسعار كيلو الذهب 262,259 ريالالذهب عيار 24 262.19 ريالالذهب عيار 22 240.34 ريالالذهب عيار 21 229.42 ريالالذهب عيار 18 196.65 ريالالذهب عيار 14 152.95 ريالالذهب عيار 12 131.10 ريالأسعار أوقية الذهب 8,154 ريالأسعار جنيه الذهب 1,835 ريالأسعار كيلو الذهب 262,190 ريال