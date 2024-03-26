أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 مارس.. عيار 21 يُسجل 229 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الثلاثاء 26 من مارس، حيث شهدت استقرارًا ملحوظًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 262.26 ريالًا، فيما سجل عيار
22 سعر 240.41 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
الذهب عيار 21 سعر 229.48 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.70 ريال، وسعر الذهب
عيار 14 سعر 152.99 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 262.26 ريال
الذهب عيار 22 240.41 ريال
الذهب عيار 21 229.48 ريال
الذهب عيار 18 196.70 ريال
الذهب عيار 14 152.99 ريال
الذهب عيار 12 131.13 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,156 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,836 ريال
أسعار كيلو الذهب 262,259 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 262.19 ريال
الذهب عيار 22 240.34 ريال
الذهب عيار 21 229.42 ريال
الذهب عيار 18 196.65 ريال
الذهب عيار 14 152.95 ريال
الذهب عيار 12 131.10 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,154 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,835 ريال
أسعار كيلو الذهب 262,190 ريال