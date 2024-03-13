أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 13 مارس.. عيار 22 يُسجل 240 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب اليوم في المملكة



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 261.92 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 240.09 ريال.سجل الذهب عيار 21 سعر 229.18 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.44 ريال، والذهب عيار 14 سعر 152.96 ريال.الذهب عيار 24 261.92 ريالالذهب عيار 22 240.09 ريالالذهب عيار 21 229.18 ريالالذهب عيار 18 196.44 ريالالذهب عيار 14 152.79 ريالالذهب عيار 12 130.96 ريالأسعار أوقية الذهب 8,146 ريالأسعار جنيه الذهب 1,833 ريالأسعار كيلو الذهب 261,917 ريالالذهب عيار 24 262.45 ريالالذهب عيار 22 240.58 ريالالذهب عيار 21 229.65 ريالالذهب عيار 18 196.84 ريالالذهب عيار 14 153.10 ريالالذهب عيار 12 131.22 ريالأسعار أوقية الذهب 8,162 ريالأسعار جنيه الذهب 1,837 ريالأسعار كيلو الذهب 262,447 ريال