أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 13 مارس.. عيار 22 يُسجل 240 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الأربعاء 13 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 261.92 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 240.09 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل الذهب عيار 21 سعر 229.18 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.44 ريال،
والذهب عيار 14 سعر 152.96 ريال.
أسعار
الذهب اليوم في المملكةالذهب
عيار 24 261.92 ريال
الذهب عيار 22 240.09 ريال
الذهب عيار 21 229.18 ريال
الذهب عيار 18 196.44 ريال
الذهب عيار 14 152.79 ريال
الذهب عيار 12 130.96 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,146 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,833 ريال
أسعار كيلو الذهب 261,917 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكة الذهب عيار
24 262.45 ريال
الذهب عيار 22 240.58 ريال
الذهب عيار 21 229.65 ريال
الذهب عيار 18 196.84 ريال
الذهب عيار 14 153.10 ريال
الذهب عيار 12 131.22 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,162 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,837 ريال
أسعار كيلو الذهب 262,447 ريال