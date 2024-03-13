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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 13 مارس.. عيار 22 يُسجل 240 ريالًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.اضافة اعلان

أسعار الذهب عيار 24

وسجل عيار 24 سعر 261.92 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 240.09 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل الذهب عيار 21 سعر 229.18 ريال، وبلغ الذهب عيار 18 سعر 196.44 ريال، والذهب عيار 14 سعر 152.96 ريال.

أسعار الذهب اليوم في المملكة

الذهب عيار  24            261.92 ريال
الذهب عيار 22             240.09 ريال
الذهب عيار  21             229.18 ريال
الذهب عيار  18             196.44 ريال      
الذهب عيار  14             152.79 ريال
الذهب عيار 12               130.96 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,146 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,833 ريال
أسعار كيلو الذهب       261,917 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

 الذهب عيار  24            262.45 ريال
الذهب عيار 22              240.58 ريال
الذهب عيار  21               229.65 ريال
الذهب عيار  18               196.84 ريال      
الذهب عيار  14               153.10 ريال
الذهب عيار 12                 131.22 ريال
أسعار أوقية الذهب         8,162 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,837 ريال
أسعار كيلو الذهب      262,447 ريال  

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