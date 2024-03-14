أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14 مارس.. عيار 24 يُسجل 261 ريالًا

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تقدم
صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب،
اليوم الخميس 14 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.
أسعار
الذهب عيار 24وسجل
عيار 24 سعر 260.80 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.06 ريال.
أسعار
الذهب عيار 21سجل
سعر الذهب عيار 21 سعر 228.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.60 ريال،
وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.13 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار 24 260.80 ريال
الذهب عيار 22 239.06 ريال
الذهب عيار 21 228.20 ريال
الذهب عيار 18 195.60 ريال
الذهب عيار 14 152.13 ريال
الذهب عيار 12 130.40 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,111 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,826 ريال
أسعار كيلو الذهب 260,795 ريال
أسعار
الذهب أمس في المملكةالذهب
عيار 24 261.92 ريال
الذهب عيار 22 240.09 ريال
الذهب عيار 21 229.18 ريال
الذهب عيار 18 196.44 ريال
الذهب عيار 14 152.79 ريال
الذهب عيار 12 130.96 ريال
أسعار أوقية الذهب 8,146 ريال
أسعار جنيه الذهب 1,833 ريال
أسعار كيلو الذهب 261,917 ريال