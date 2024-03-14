أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14 مارس.. عيار 24 يُسجل 261 ريالًا

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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.





أسعار الذهب عيار 24



أسعار الذهب عيار 21



أسعار الذهب أمس في المملكة



وسجل عيار 24 سعر 260.80 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.06 ريال.سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.13 ريال.أسعار الذهب اليوم في المملكةالذهب عيار 24 260.80 ريالالذهب عيار 22 239.06 ريالالذهب عيار 21 228.20 ريالالذهب عيار 18 195.60 ريالالذهب عيار 14 152.13 ريالالذهب عيار 12 130.40 ريالأسعار أوقية الذهب 8,111 ريالأسعار جنيه الذهب 1,826 ريالأسعار كيلو الذهب 260,795 ريالالذهب عيار 24 261.92 ريالالذهب عيار 22 240.09 ريالالذهب عيار 21 229.18 ريالالذهب عيار 18 196.44 ريالالذهب عيار 14 152.79 ريالالذهب عيار 12 130.96 ريالأسعار أوقية الذهب 8,146 ريالأسعار جنيه الذهب 1,833 ريالأسعار كيلو الذهب 261,917 ريال