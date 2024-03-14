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صحيفة تواصل الالكترونية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 14 مارس.. عيار 24 يُسجل 261 ريالًا

اسعار الذهب 4
أسعار الذهب
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تقدم صحيفة "تواصل" الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار الذهب، اليوم الخميس 14 من مارس، حيث شهدت استقرارًا في أحدث التعاملات.

أسعار الذهب عيار 24اضافة اعلان

وسجل عيار 24 سعر 260.80 ريالًا، فيما سجل عيار 22 سعر 239.06 ريال.

أسعار الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 سعر 228.20 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 سعر 195.60 ريال، وسعر الذهب عيار 14 سعر 152.13 ريال.
أسعار الذهب اليوم في المملكة
الذهب عيار  24           260.80 ريال
الذهب عيار 22             239.06 ريال
الذهب عيار  21             228.20 ريال
الذهب عيار  18              195.60 ريال      
الذهب عيار  14              152.13 ريال
الذهب عيار 12               130.40 ريال
أسعار أوقية الذهب          8,111 ريال
أسعار جنيه الذهب           1,826 ريال
أسعار كيلو الذهب      260,795 ريال  

أسعار الذهب أمس في المملكة

الذهب عيار  24            261.92 ريال
الذهب عيار 22             240.09 ريال
الذهب عيار  21             229.18 ريال
الذهب عيار  18             196.44 ريال      
الذهب عيار  14             152.79 ريال
الذهب عيار 12              130.96 ريال
أسعار أوقية الذهب       8,146 ريال
أسعار جنيه الذهب          1,833 ريال
أسعار كيلو الذهب       261,917 ريال  

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