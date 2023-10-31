الثلاثاء، 16 ربيع الثاني 1445 ، 31 أكتوبر 2023

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"أرامكو" ترفع عقود "البروبان" و"البيوتان".. تعرف على سعرهما الجديد

ارامكو السعودية
أرامكو
أ أ
رفعت شركة أرامكو عقود "البروبان" لشهر نوفمبر 2023 إلى 610 دولارات للطن بارتفاع قدره 10 دولارات مقارنة بشهر أكتوبر.

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كما رفعت الشركة أسعار البيوتان إلى 620 دولار للطن بارتفاع قدره 5 دولارات مقارنة بأكتوبر الجاري.

يذكر أن "أرامكو" تبيع البروبان والبيوتان لشركات إنتاج البتروكيماويات المحلية بخصم قدره 20 %.

تعريف البروبان

البروبان هو مركب كيميائي له الصيغة الكيميائية C3H8. وهو من الألكانات، أي أنه هيدروكربون أليفاتي. ويتم اشتقاقه من خلال تقطير النفط، أو أثناء عمليات استخراج الغاز الطبيعي.

استخدام البروبان

يستخدم البروبان كوقود ضمن الغاز النفطي المسال، ويتمُّ خلطُهُ مع كميات قليلة من بروبيلين، بيوتان، بيوتيلين، إثاننثيول لإعطاء رائحة للبروبان. ويتم استخدامه كوقود في الطبخ والشواء, والمواد المتنقلة، وفي السيارات والحافلات والرافعات الشوكية وسيارات الأجرة،

 وفي المناطق الريفية بالولايات المتحدة يستخدم في الأفران، تسخين المياه، المغاسل. ويتم نقل البروبان في صهاريج كبيرة إلى مستودعات دائمة قريبة من مناطق الاستخدام, لملء أنابيب البروبان.

البيوتان:


يباع غاز البيوتان في إسطوانات كمصدر للوقود لاستخدامه في الطبيخ, والتخييم, وفي هذه الحالة يطلق عليه الاسم التجاري غاز البترول المسال, ويطلق عليه في المملكة المتحدة "غاز التسخين".

كما يستخدم كمكون في صناعات البترول لإنتاج البتروكيماويات السفلى في التكسير البخاري, كما يستخدم في مليء ولاعات السجائر, وأيضا كمادة لدفع الرذاذ في المنتجات التي تعتمد على الرش بطريقة الرذاذ.



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