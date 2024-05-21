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"الضريبة والجمارك" تكشف عن إجراءات ورسوم استيراد السلع

هيئة الزكاة
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمن يرغب في ممارسة نشاط تجاري يقوم على استيراد المنتجات من الخارج.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "أرغب بفتح بزنس، لكن المصنع المورد للمعرض يكون خارج السعودية، هل ستكون هنالك رسوم على المنتجات المراد بيعها بالمعرض الخاص بي لدى دخولها السعودية؟".

الكميات التجارية

وأجابت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس": "للكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط، فاتورة تجارية، بوليصة شحن، دلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة، وقد يتطلب مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة".
وأضافت: "ولمعرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة يمكنك تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر الرابط التالي: (من هنا)، كما يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات".


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