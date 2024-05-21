"الضريبة والجمارك" تكشف عن إجراءات ورسوم استيراد السلع

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كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن الإجراءات التي يتعين اتخاذها لمن يرغب في ممارسة نشاط تجاري يقوم على استيراد المنتجات من الخارج.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول: "أرغب بفتح بزنس، لكن المصنع المورد للمعرض يكون خارج السعودية، هل ستكون هنالك رسوم على المنتجات المراد بيعها بالمعرض الخاص بي لدى دخولها السعودية؟".





الكميات التجارية



وعليكم السلام

عزيزي العميل، للكميات التجارية يلزم توفر سجل تجاري لنفس النشاط، فاتورة تجارية، بوليصة شحن، دلالة منشأ ثابتة بطريقة غير قابلة للإزالة، وقد يتطلب مستندات إضافية بحسب طبيعة السلع المستوردة، — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 21, 2024