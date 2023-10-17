5.58 مليون ريال صادرات المملكة من النفط.. يومياً

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أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، انخفاض صادرات الخام السعودي 428 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 5.58 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس الماضي. اضافة اعلان





انخفاض الانتاج بواقع 95 ألف برميل يوميا





تراجع الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط





ارتفاع مخزون الخام للمملكة





الطلب العالمي على النفط





انبعاثات الطاقة التقليدية







وذكرت «جودي»، أن إنتاج السعودية من النفط الخام انخفض بواقع 95 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.92 مليون برميل في شهر أغسطس 2023.وأشارت البيانات إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط الخام المحلية في المملكة 0.029 مليون برميل يومياً إلى 2.53 مليون برميل يومياً في أغسطس.وارتفعت مخزونات الخام بالمملكة 4.16 مليون برميل إلى 150.89 مليون برميل في شهر أغسطس.وقال المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، إن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميا، مبينا أن سوق النفط متوازنة ومعقولة.وأضاف، نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، حيث إذا لم يتم الاستثمار في النفط والغاز فستخسر الأسواق ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط سنويا".واختتم الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية كلمته بالقول "ينبغي أن يكون التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 على الحد من انبعاثات الطاقة التقليدية".