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5.58 مليون ريال صادرات المملكة من النفط.. يومياً

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أسعار النفط
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أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، انخفاض صادرات الخام السعودي 428 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 5.58 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس الماضي.اضافة اعلان


انخفاض الانتاج بواقع 95 ألف برميل يوميا

وذكرت «جودي»، أن إنتاج السعودية من النفط الخام انخفض بواقع 95 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.92 مليون برميل في شهر أغسطس 2023.


تراجع الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط

وأشارت البيانات إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط الخام المحلية في المملكة 0.029 مليون برميل يومياً إلى 2.53 مليون برميل يومياً في أغسطس.


ارتفاع مخزون الخام للمملكة

وارتفعت مخزونات الخام بالمملكة 4.16 مليون برميل إلى 150.89 مليون برميل في شهر أغسطس.


الطلب العالمي على النفط

وقال المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، إن الطلب العالمي على النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميا، مبينا أن سوق النفط متوازنة ومعقولة.

وأضاف، نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، حيث إذا لم يتم الاستثمار في النفط والغاز فستخسر الأسواق ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط سنويا".


انبعاثات الطاقة التقليدية

واختتم الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية كلمته بالقول "ينبغي أن يكون التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 28 على الحد من انبعاثات الطاقة التقليدية".


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