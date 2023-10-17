5.58 مليون ريال صادرات المملكة من النفط.. يومياً

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أظهرت بيانات من مبادرة البيانات المشتركة (جودي)، انخفاض صادرات الخام السعودي 428 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 5.58 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس الماضي.
وذكرت «جودي»، أن إنتاج السعودية من النفط الخام انخفض بواقع 95 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 8.92 مليون برميل في شهر أغسطس 2023.
انخفاض الانتاج بواقع 95 ألف برميل يوميا
وأشارت البيانات إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط الخام المحلية في المملكة 0.029 مليون برميل يومياً إلى 2.53 مليون برميل يومياً في أغسطس.
تراجع الطاقة الإنتاجية لمصافي النفط
وارتفعت مخزونات الخام بالمملكة 4.16 مليون برميل إلى 150.89 مليون برميل في شهر أغسطس.
ارتفاع مخزون الخام للمملكة
وقال المهندس
أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية"، إن الطلب العالمي
على النفط في النصف الثاني من 2023، سيصل إلى 103 ملايين برميل يوميا، مبينا أن
سوق النفط متوازنة ومعقولة.
الطلب العالمي على النفط
وأضاف، نحن بحاجة إلى مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لتلبية الطلب، حيث إذا لم يتم الاستثمار في النفط والغاز فستخسر الأسواق ما بين 5 إلى 7 ملايين برميل يوميا من النفط سنويا".