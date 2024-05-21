وزير الطاقة: المملكة حققت رقمًا قياسيًا عالميًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء

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أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة حققت أرقامًا قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.





انطلاق منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية



مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة







بعدسة موفد فيديو | انطلاق الطاولة المستديرة في منتدى الاستثمار السعودي - الياباني بمشاركة وزراء الطاقة والثقافة والاستثمار ووزير الاتصالات وتقنية المعلوماتبعدسة موفد #الإخبارية عبد الله الخرجي pic.twitter.com/f35kuGiXCV May 21, 2024

وخلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، المنعقد في اليابان، أوضح الربيعة أن مشروع الغاط قد حقق رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، حيث بلغت التكلفة 1.56558 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 5.87094 هللات لكل كيلوواط ساعة.كما حقق مشروع وعد الشمال ثاني أفضل رقم قياسي عالمي في هذا المجال، بتكلفة 1.70187 سنتًا أمريكيًا لكل كيلوواط ساعة، ما يعادل 6.38201 هللات لكل كيلوواط ساعة".وأضاف وزير الطاقة أن الطاقة المنتجة سنويا من كلا المشروعين ستكفي لاستهلاك 257000 وحدة سكنية، ما يدل على النجاح الكبير لهذه المشاريع في تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة.وأشار إلى أن هذين المشروعين يأتيان ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، الرامية إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، التي تتمتع بها مختلف أرجاء المملكة، للإسهام في إزاحة الوقود السائل، المستخدم في قطاع إنتاج الكهرباء، والوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لتوليد الكهرباء، بحيث تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من المزيج بحلول عام 2030.ووقعت المملكة لشراء الطاقة "المشتري الرئيس" اليوم الثلاثاء، مع تحالف بقيادة شركة "ماروبيني" اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 600 ميغاواط، ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح، الذي تبلغ طاقته 500 ميغاواط.