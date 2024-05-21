بوتين: إنتاجنا من النفط تراجع بسبب اتفاقات أوبك+

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إنتاج الغاز الروسي ارتفع ثمانية بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 246.4 مليار متر مكعب.





انخفاض الإنتاج الروسي من النفط



تمديد تخفيضات إنتاج النفط



وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار مسؤولي النفط أذاعه التلفزيون، أن إنتاج النفط الروسي انخفض 1.8 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن إلى 195.7 طن، وهو انخفاض يرجع إلى حد بعيد إلى تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك+.وفي مارس الماضي، أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بشكل تدريجي خلال الربع الثاني بمقدار يصل إلى 471 ألف برميل يومياً إضافية.تنتظر الأسواق لمعرفة اتجاه مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء من خارجها في إطار ما بات يعرف باسم تحالف "أوبك+"، وذلك خلال اجتماعها المقبل بداية يونيو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمدد التحالف تخفيضات الإنتاج الحالية للنصف الثاني من العام، في ظل سعي بعض الأعضاء إلى رفع طاقاتهم الإنتاجية.كما استبعد بنك غولدمان ساكس أن يعلن تحالف أوبك+ في يونيو عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37 بالمئة فقط لأن يتخذ التحالف قرارًا بزيادة الإنتاج في يونيو.وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد صرح في وقت سابق من شهر مايو بأنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.