الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بوتين: إنتاجنا من النفط تراجع بسبب اتفاقات أوبك+

أسعار النفط
تراجع إنتاج النفط الروسي بسبب اتفاقات أوبك+
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إنتاج الغاز الروسي ارتفع ثمانية بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 246.4 مليار متر مكعب.اضافة اعلان

انخفاض الإنتاج الروسي من النفط

وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار مسؤولي النفط أذاعه التلفزيون، أن إنتاج النفط الروسي انخفض 1.8 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن إلى 195.7 طن، وهو انخفاض يرجع إلى حد بعيد إلى تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك+.
وفي مارس الماضي، أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بشكل تدريجي خلال الربع الثاني بمقدار يصل إلى 471 ألف برميل يومياً إضافية.

تمديد تخفيضات إنتاج النفط

تنتظر الأسواق لمعرفة اتجاه مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء من خارجها في إطار ما بات يعرف باسم تحالف "أوبك+"، وذلك خلال اجتماعها المقبل بداية يونيو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمدد التحالف تخفيضات الإنتاج الحالية للنصف الثاني من العام، في ظل سعي بعض الأعضاء إلى رفع طاقاتهم الإنتاجية.
كما استبعد بنك غولدمان ساكس أن يعلن تحالف أوبك+ في يونيو عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.
وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37 بالمئة فقط لأن يتخذ التحالف قرارًا بزيادة الإنتاج في يونيو.
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد صرح في وقت سابق من شهر مايو بأنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.

اقرأ أيضا

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 21 مايو.. عيار 21 يُسجل 256 ريالًا

تجاوزت ۲۰ مليار ريال.. استثمارات لـ 390 مصنعا في عسير

"الزكاة والضريبة" تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن إبريل

بـ 10 مناطق.. إقامة 38 مزادًا لبيع 276 عقارًا ومركبة

بشرى لركاب الخطوط السعودية.. توفير خدمة الإنترنت الجوية قريبًا

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أسعار النفط 8:46 ص الإثنين، 06 مايو 2024

لماذا ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط؟

أسعار النفط 10:40 م الجمعة، 03 مايو 2024

أسعار النفط تنخفض عند التسوية وتسجل أكبر تراجع أسبوعي في 3 أشهر

أسعار النفط 10 8:50 ص الخميس، 25 أبريل 2024

استقرار أسعار النفط مع تأثر السوق بمخاوف الطلب الأمريكي وصراع الشرق الأوسط

استقرار أسعار النفط 8:23 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية