الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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عالميًا.. تراجع أسعار الذهب وسط ثبات الدولار

الذهب 2
أسعار الذهب
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بعد وصولها إلى ذروة قياسية جديدة، تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.

تراجع أسعار الذهب وسط ثبات الدولاراضافة اعلان

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.76% إلى 2419 دولار للأوقية.
فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.42% إلى 2416 دولار للأوقية.

أسعار المعادن الأخرى

كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 31.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.
وخسر البلاتين 0.9% إلى 1036.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 يوم أمس الاثنين، ونزل البلاديوم 1.9 % إلى 1007.75 دولار.
في الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

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