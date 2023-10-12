مؤشر الأسهم يغلق منخفضا عند 10572 نقطة

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عادت الأسهم للتراجع بـ67 نقطة، ما يعادل 0.63 في المائة، لتغلق عند 10572 نقطة، على الرغم من التداولات الإيجابية في أثناء الجلسة إلا أنها لم تكن كافية لإبقاء السوق في المنطقة الخضراء. اضافة اعلان

وأشير إلى أن السوق لم تظهر بعد قدرتها على استعادة الزخم الإيجابي لإبقاء المؤشر في مسار تصاعدي. مع انحسار المعطيات الإيجابية وعدم ظهور النتائج المالية لمعظم الشركات.





المحافظة على مكاسب مطلع العام





الأداء العام للسوق





زيادة الأسهم المتداولة 71 مليونا



ولم تسجل السوق تراجعا دون الجلسات القليلة الماضية، لتحافظ على مكاسب منذ مطلع العام بنحو 94 نقطة، وحفاظ السوق على مستوياتها الحالية من الممكن أن يخفف الضغوط البيعية ويجعل السوق أكثر تماسكا.افتتح المؤشر العام عند 10651 نقطة، وسجل أعلى نقطة عند 10699 رابحا 0.56%، بينما الأدنى عند 10523 نقطة خاسرا 1%.وفي نهاية الجلسة أغلق عند 10572 نقطة فاقدا 67 نقطة بنحو 0.63%، وارتفعت السيولة 36% بواقع 1.7 مليار، لتصل إلى 6.6 مليار ريال.بينما زادت الأسهم المتداولة 33% بنحو 71 مليونا لتصل إلى 289 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 122 ألفا بمقدار 30% لتصل 530 ألف صفقة.