انخفاض سعر الدولار واليورو أمام الروبل الروسي

أ أ

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند إغلاق اليوم في بورصة موسكو إلى مستوى 90.0700 روبلاً، بانخفاض قدره 68.00 كوبيكاً، مقارنة بمستواه عند إغلاق اليوم السابق.



تراجع صرف اليورو



تراجع أسعار الذهب:



أسعار المعادن الأخرى



بدوره، تراجع سعر صرف اليورو، مسجلا 97.9350 روبلاً، بانخفاض قدره 69.00 كوبيكاً, كما هبط سعر صرف اليوان الصيني بواقع 8.30 كوبيكات ليصل إلى 12.4200 روبلاً.بورصة موسكووتراجع مؤشر بورصة موسكو عند إغلاق اليوم بواقع 49.35 نقطة، ما نسبته 1.423%، مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 3418.74 نقطة.وهبط مؤشر RTS إلى مستوى 1192.01 نقطة، بمقدار 12.09 نقطة، أي بنسبة 1.004%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق.وكانت أسعار الذهب العالمية تراجعت خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.تراجع أسعار الذهب وسط ثبات الدولاروتراجعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.76% إلى 2419 دولار للأوقية.فيما تهبط العقود الفورية للذهب بنحو 0.42% إلى 2416 دولار للأوقية.كما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 31.38 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من 11 عاما في الجلسة السابقة.وخسر البلاتين 0.9% إلى 1036.95 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 يوم أمس الاثنين، ونزل البلاديوم 1.9 % إلى 1007.75 دولار.في الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار الأمريكي مما يجعل المعدن الأصفر المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.