هيئة الزكاة توضح المعلومات المطلوبة للإبلاغ عن المخالفات

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المعلومات المطلوبة للإبلاغ عن مخالفات النظام من قبل بعض المنشآت والأشخاص.



الإبلاغ عن مخالفات هيئة الزكاة



الشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة



الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة



وقالت الهيئة، عبر حسابها في منصة إكس ردا على سؤال مستفيد بهذا الشأن: "في حال ملاحظتك لوجود منشآت مخالفة لأحكام النظام وترغب بتقديم بلاغ نأمل منك تزويدنا بالمعلومات التالية:- رقم الهوية- رقم هاتفك- الاسم الثلاثي- اسم الشارع- المدينة- الحي- اسم المنشأة ونشاطهاوتابعت هيئة الزكاة، أن هذه المعلومات ضرورية للإبلاغ عن المخالفات، وسيتم التواصل مع المستفيد من قسم البلاغات.أيضا، حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الأشخاص المصرح لهم بالشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة.جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مستفيد قال فيه : "بخصوص خبر الإعفاء هل يشمل صالات القدوم والمغادرة المحلية؟ وهل يشمل جميع المنتجات العطور وغيره؟".وأجابت الهيئة، بقولها: "للتوضيح لك، المصرح لهم بالشراء من الأسواق الحرة في صالات القدوم والمغادرة كل مسافر قادم للمملكة أو مغادر منها".في سياق ذي صلة، وجهت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تحذيرًا للمواطنين من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، في محاولة للاستيلاء على أموال الآخرين.وقالت الهيئة عبر حسابها في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول مخاطبة منسوبة لها: "نود التوضيح لك، البريد الإلكتروني غير تابع للهيئة، ونأمل منك تجاهل البريد الإلكتروني المُرسل".وأضافت: "ونود التنبيه على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من الحسابات التي تدّعي التواصل باسم الهيئة، وعدم دفع المبالغ والسداد إلا بعد التأكد من حسابك بموقعنا الإلكتروني وتطبيق ZATCA.وأوضحت أن "الهيئة لا تقوم بطلب الدخول على روابط في رسائلها، كما أن الهيئة لا تطلب معلومات البطاقات المصرفية لغرض السداد إلا من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيق ZATCA فقط".