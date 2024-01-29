عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 75؟

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تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم. اضافة اعلان

وأعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير، والذي يوافق يوم الأحد بعد القادم.





موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

