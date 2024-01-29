الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

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عاجل.. حساب المواطن لشهر فبراير.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 75؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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تُصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.اضافة اعلان
وأعلن حساب المواطن، أنه سيتم إيداع الدفعة 75 في حسابات المستفيدين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية في 11 فبراير، والذي يوافق يوم الأحد بعد القادم.

موعد صرف الدفعة 75 من حساب المواطن

وأعلن حساب المواطن، أمس، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 75 (شهر فبراير 2024).
وأتاح البرنامج، التحقق من الأهلية عن طريق الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (من هنا).


أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج في إفادة سابقة إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
وتابع: "ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".

حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن


فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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