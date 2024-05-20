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هل سيتم منع تأشيرات الزيارة العائلية من دخول مطار المدينة؟ الجوازات تجيب

الجوازات
الجوازات
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أكدت المديرية العامة للجوازات، أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول للبلاد.

السفر وصلاحية التأشيرة اضافة اعلان

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مستفيد قال فيه : "هل سيتم منع تأشيرات الزيارة العائلية من دخول مطار المدينة خلال الفترة القادمة؟".
وأجابت الجوازات، عبر حساب خدمة العملاء بقولها: "أهلًا بك، التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة القادم بموجبها ووثيقة السفر لتتمكن من الدخول، وفي حال وجود تعليمات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها في قنواتنا الرسمية".
أجاب حساب المديرية العامة للجوازات على سؤال من قبل أحد الأشخاص يسأل عن المبلغ المستحق لأجل استخراج جواز سفر مدته 10 سنوات.

مدة تعديل الاسم عبر الجوازات:

كما تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يتساءل عن المدة المستغرقة لأجل تعديل الاسم .
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا للجوازات عبر حسابها على منصة إكس يقول فيه :"السلام عليكم.. كم المدة اللي تستغرق لتعديل اسم المقيم بالإقامة من ثنائي إلى ثلاثي".
وجاء الرد من الجوازات :"وعليكم السلام.. يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات من قبل صاحب العمل أو المفوض لنتمكن من خدمتك..نسعد بك".

الإبلاغ عن جواز السفر المفقود:

أيضا تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يسأل عن كيفية التعامل مع حالة تعرض لها بخصوص الإبلاغ عن جواز سفره المفقود والعثور عليه في وقت لاحق.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا عبر الحساب الرسمي للجوازات على منصة إكس يقول فيه :" في حال فقدان الجواز السفر وتم تبليغ وبعدها وجدت الجواز هل أتوجه إلى أقرب مديرية جوازات لتسليمه وإسقاط غرامه صادرة عليّ؟".
وجاء الرد من الجوازات على استفساره بالقول :"مرحبًا بك.. في حال عمل بلاغ فقدان جواز السفر لا يمكنك إلغاء البلاغ ويلزم إتمام إجراءات فقدان جواز السفر.. نسعد بخدمتكم".

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